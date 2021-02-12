السعودية اليوم / تونس تسجل 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 828 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 220 ألف و478 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7429 حالةً.

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02:46ت م

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تونس 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 51 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 220 ألف و478 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7429 حالةً.// انتهى //02:46ت م0224

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