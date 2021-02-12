السعودية اليوم / لجنة عربية تناقش إعداد اتفاقية لمناهضة العنف ضد المرأة



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، عن تقديرها للمملكة العربية

جاء ذلك في كلمة السفيرة أبو غزالة أمام أعمال الدورة الـ "40" للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم برئاسة جيبوتي عبر" المنصة الرقمية"، وذلك بمشاركة الوزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

وأوضحت الدكتورة هيفاء، أن الدورة ناقشت الجهود القائمة للانتهاء من إعداد "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، بالإضافة إلى القضايا والمبادرات التي تطرحها الجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية على كافة الأصعدة وحمايتها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تطلبت استجابة سريعة وإعادة ترتيب الأولويات نظراً للأوضاع غير المسبوقة التي عانت منها كافة المجتمعات.

ونوهت بأن الاجتماع استعرض التدابير التي اتخذت على المستوى الإقليمي في إطار الاستجابة لاحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا بما في ذلك مبادرات إقليمية جديدة وتوصيات وتقرير شامل حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى بحث "مبادرة جائزة التميز للمرأة" إيماناً بالدور الاستراتيجي والقيادي الذي تقوم به القيادات النسائية في تطوير المجتمع والنهوض به، حيث تم اختيار مجال الطب كمحور الجائزة لهذا العام، نظراً لتفاقم وباء كورونا.

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القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على رئاستها المتميزة للدورة السابقة للجنة المرأة العربية، وترأسها للاجتماع الاستثنائي للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري لبحث آثار فيروس كورونا على النساء والفتيات، والذي أثمر عن توصيات وبيان مهمين في مجال تخفيف الآثار السلبية للجائحة في المنطقة العربية على كافة المجالات.جاء ذلك في كلمة السفيرة أبو غزالة أمام أعمال الدورة الـ "40" للجنة المرأة العربية التي عقدت اليوم برئاسة جيبوتي عبر" المنصة الرقمية"، وذلك بمشاركة الوزراء ورؤساء الآليات واللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية.وأوضحت الدكتورة هيفاء، أن الدورة ناقشت الجهود القائمة للانتهاء من إعداد "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسري"، بالإضافة إلى القضايا والمبادرات التي تطرحها الجامعة العربية بالتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل النهوض بأوضاع المرأة في المنطقة العربية على كافة الأصعدة وحمايتها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تطلبت استجابة سريعة وإعادة ترتيب الأولويات نظراً للأوضاع غير المسبوقة التي عانت منها كافة المجتمعات.ونوهت بأن الاجتماع استعرض التدابير التي اتخذت على المستوى الإقليمي في إطار الاستجابة لاحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل جائحة كورونا بما في ذلك مبادرات إقليمية جديدة وتوصيات وتقرير شامل حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى بحث "مبادرة جائزة التميز للمرأة" إيماناً بالدور الاستراتيجي والقيادي الذي تقوم به القيادات النسائية في تطوير المجتمع والنهوض به، حيث تم اختيار مجال الطب كمحور الجائزة لهذا العام، نظراً لتفاقم وباء كورونا.// انتهى //02:44ت م0223

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