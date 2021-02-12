السعودية اليوم / مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر 603 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات شُفيت، و 9857 حالة وفاة.

// انتهى //

02:39ت م

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القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت مصر 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 53 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات شُفيت، و 9857 حالة وفاة.// انتهى //02:39ت م0222

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