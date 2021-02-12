السعودية اليوم / اجتماع عربي يطالب باستمرار اتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

طالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة بعد ثبوت زيادة الحالات في بعض الدول العربية نتيجة تفشي جائحة

جاء ذلك في البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "، والذي عقد عبر "المنصة الرقمية" بمشاركة الوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.

ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.

// انتهى //

02:00ت م

0221



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسطالب الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، بضرورة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، وخاصة بعد ثبوت زيادة الحالات في بعض الدول العربية نتيجة تفشي جائحة كورونا ، والتغير الذي أحدثته في نمط وسبل الحياة بشكل عام.جاء ذلك في البيان العربي الصادر عن الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي لأعمال الدورة الـ (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "، والذي عقد عبر "المنصة الرقمية" بمشاركة الوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة متابعة تطوير وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الفجوات اللازمة للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في جميع المجالات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدول العربية.ودعوا إلى العمل على إنهاء الصورة النمطية والممارسات السلبية ضد المرأة من خلال تطوير المناهج التعليمية وخطاب الإعلام وبناء اتجاهات اجتماعية تناهض العنف ضدها والعمل على إبراز أفضل الممارسات في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة.// انتهى //02:00ت م0221

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع عربي يطالب باستمرار اتخاذ التدابير للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.