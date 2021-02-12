السعودية اليوم / الاجتماع التمهيدي التاسع لخبراء مجموعة دول الساحل الخمس ينعقد بالعاصمة التشادية



انجامينا 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

عقدت اليوم أعمال الاجتماع التمهيدي التاسع لخبراء مجموعة دول الساحل الخمس ,في العاصمة أنجامينا تحت شعار "الأمن والتنمية".

وناقش الاجتماع عدة ملفات، أبرزها الأمن والتنمية بالمنطقة، تمهيدا لمناقشتها خلال قمة رؤساء قادة مجموعة دول الساحل الخمس المقرر انعقادها بالعاصمة التشادية الاثنين المقبل.

ويهدف الاجتماع إلى وضع آلية مشتركة، تُنفذ لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وتعزيز سبل التنمية المستدامة لشعوب الساحل، و الخروج بنتائج قيمة تسمح لقادة المجموعة بتنفيذها على أرض الواقع من أجل تحسين الحياة لسكان الساحل.

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