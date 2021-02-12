شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها.. حركة انسيابية ورحلات منتظمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انسابت الحركة بمطار أبها الدولي، دون وجود أي عائق للحركة والرحلات، رغم الهجوم الغاشم الذي انتهى بالفشل من قبل ميليشيا الحوثي.

استمرت الرحلات بمطار أبها، منذ مساء يوم الأربعاء، وكانت هناك 7 رحلات، وكذلك استمرت الحركة أمس، وكان عدد الرحلات المغادرة والقادمة من وإلى مطار أبها 20 رحلة صباحا.

خطة معتادة

وأشاد مواطنون بالجهود المبذولة في المطار، وسير الحركة وفق خطتها المعتادة، وسط جهود عالية، وثمّنوا جهود أبطال قوات التحالف في التصدي لجميع الهجمات الضالة على المملكة.

إجراءات احترازية

وذكر المواطن عثمان الشهري أن مطار أبها يتمتع بحركة طبيعية، وتنظيم متميز من قبل جميع المسؤولين والجهات الأمنية بالمطار، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك للحفاظ على صحة جميع المسافرين.

استعدادية تامة

وأشاد الشهري بجهود قوات التحالف في الاعتراض لجميع مَنْ يحاول زعزعة الأمن بالمملكة، مبينًا أن جميع خطط الأعداء تبوأ بالفشل، بفضل جهود أبطال قوات التحالف، والاستعدادية التامة للتصدي لهذه الهجمات الغاشمة.

أمن وأمان

وبيَّن المواطن علي عسيري أن المطار يتمتع بالأمان، ولا يوجد أي شيء يربك المسافرين، إضافةً إلى أن الرحلات تسير بشكل سلس وسليم وفق الجدولة المقررة لها.

أبطال التحالف

وأكد أن أبطال قوات التحالف أثبتوا جهودهم في التصدي للهجمات الحوثية، وأن هذه الهجمات دائما تنتهي بفشلها، ويعود الفضل إلى أبطال قوات التحالف، الذين أثبتوا قوتهم وجهودهم في الحفاظ على استقرار الأمن بالمملكة.

وأضاف إنه يجب على جميع المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية والحذر من نشر الشائعات.

همة واستمرارية

وأكد المواطن علي القحطاني أن رحلته اتجهت من الرياض إلى مطار أبها، وسارت وسط أمان عالٍ، دون وجود ما يربك هذه الرحلة حتى وصولها لأبها، مشيرًا إلى أن جميع المسافرين كانوا مطمئنين طوال الرحلة، وهذا بفضل قوات التحالف، والجهات الأمنية في التصدي للهجمات الضالة، التي لا تزيد أبطال التحالف السعودي إلا همة واستمرارية في الدفاع عن أرض الوطن.

صف واحد

وتابع إن أبطال قوات التحالف دائما يثبتون همتهم وقوتهم في الدفاع عن أرض المملكة، موضحًا أن المواطنين والمقيمين في هذه البلاد ينعمون باستقرار وأمان عالٍ.

وطالب جميع المواطنين بالوقوف صفًا واحدًا، والتصدي للشائعات المضللة، والحرص على أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة.

رضا المسافرين

وأشار المواطن سلطان القحطاني إلى أن رحلته تم تأجيلها بسبب الهجوم الغاشم من ميليشيا الحوثي المتبوعة لإيران، مبينًا أن ذلك لم يؤثر على المطار، الذي أغلق لمدة زمنية قليلة وعاد بعد ذلك لممارسة نشاطه بشكل طبيعي مع انسيابية الحركة، ورضا المسافرين عن الاستقبال والخدمات المقدمة في المطار.

فشل الهجمات

وأكد أن قوات التحالف تقوم بدور قوي في التصدي لجميع الأعداء، وللحفاظ على استقرار الأمان بأرض المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية ضد المملكة دائمًا تفشل بفضل قوات المملكة في التصدي لهذه الهجمات.

وأضاف إنه تواجد في المطار على موعد رحلته الجديدة، وأن الحركة انسيابية، والأمان يعم بأرجاء المطار، بالإضافة إلى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المسافرين.

استقرار وانسيابية

وذكر المواطن محمد القحطاني أنه يتواجد بالمطار بشكل يومي، والحركة مستمرة وانسيابية، ولا أثر لأي هجوم، بفضل تصدي أبطال قوات التحالف لهذه الهجمات الغاشمة.

وأكد أن المملكة تنعم بالأمن والأمان، وهذا بفضل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وكل رجال الأمن وأبطال قوات التحالف السعودي، الذين أثبتوا جهودهم في الحفاظ على استقرار الأمن في البلاد.

وطالب الجميع بعدم الانقياد وراء الشائعات، حيث إن الحركة في المطار تسير بشكل آمن والرحلات مستمرة وفق جدولتها ولا يوجد ما يعيق الحركة داخل المطار.