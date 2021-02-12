شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أوسمة استحقاق المتبرعين بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الحاصلين على وسام الاستحقاق والميداليات، نظير تبرعهم بالدم 50 و10 مرات، لمراجعة مبنى إدارة المختبرات وبنوك الدم رقم 4 الطابق 2 لاستلامها، وذلك عقب صدور الأمر السامي الكريم عن منح الأوسمة لـ889 مواطناً.

وأوضحت أن أسماء المتبرعين بالدم الحاصلين على وسام الاستحقاق والميداليات، موجودة على البوابة الإلكترونية لـ«صحة الشرقية».

ورفع مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي أسمى آيات العرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تفضله لصدور أمره السامي الكريم بمنح المتبرعين وسام الاستحقاق وميداليات نظير تبرعهم بالدم، مشيراً إلى أن هذه اللفتة الكريمة للمتبرعين لها مدلولات معنوية وتشجيعية تقديراً لعطائهم النبيل والإنساني.

كما تقدم الدكتور العريفي بشكره وامتنانه للمتبرعين، مبيناً أن عطاءهم له بالغ الأثر في إنقاذ حياة العديد من المحتاجين للدم.