شكرا لقرائتكم خبر عن 1798 زيارة تغلق 61 منشأة مخالفة لتدابير الجائحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1798 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 61 منشأة، ورصد 108 مخالفات عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما تلقى مركز البلاغات 54 بلاغا عن منشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات، وإغلاق المنشآت المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بتطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940.