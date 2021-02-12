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1798 زيارة تغلق 61 منشأة مخالفة لتدابير الجائحة بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1798 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 61 منشأة، ورصد 108 مخالفات عدم تقيد بالإجراءات الاحترازية، فيما تلقى مركز البلاغات 54 بلاغا عن منشآت مخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية الصحية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات، وإغلاق المنشآت المخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس المستجد، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام بتطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية عبر مركز البلاغات 940.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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