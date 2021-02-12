شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للجامعات: طوروا قدراتكم لمواكبة المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أن المشاركة الواسعة للمرأة السعودية في خطط المملكة التنموية قد مكنتها من وضع بصمتها في مختلف المجالات؛ استجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله- التي تنبع من حرصهما الشديد على دعم مشاركة المرأة ومساندة حضورها الفاعل في التنمية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من قدراتها، وزيادة تمكينها في المجالات التنموية المختلفة، وأهمها مجال البحث والابتكار وريادة الأعمال.

ودعا الوزير، خلال تدشينه الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن PUN2025، ، أمس، مؤسسات التعليم الجامعي إلى أن تفكّر في مستقبلها خلال السنوات المقبلة، وتعمل على تطوير قدراتها في مواكبة المستجدات بصورة تتفق مع معاييرِ نظام الجامعات الجديد الذي يسهم بشكل مباشر نحو تحقيق الأهداف والمرتكزات، والانعكاسات الحقيقية لمضامين رؤية المملكة 2030، والأهداف والمؤشرات المحلية والدولية في مجال التعليم العالي، بما يمكّن الجامعات من تقديم مخرجات تنافسية عالية، تعزز من مكانتها وسمعتها محلياً وعالمياً.

يذكر أن إسترتيجية الجامعة اشتملت على عدد من التوجهات والمخرجات التنافسية لتمكين المرأة، وتوظيف التقنيات المبتكرة، ورفع كفاءات منافسة الاقتصاد، وإحلال البرامج الأكاديمية المتجددة خلال السنوات الخمس القادمة.