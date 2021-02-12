شكرا لقرائتكم خبر عن 364 مصابا بـ«كورونا».. وتصاعد مقلق للحالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي عن استمرار ارتفاع الحالات المسجلة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، في عدة مدن بالمملكة، باستثناء عدد من المدن التي تشهد استقرارا في الحالات، مشيرا إلى أن هنالك ارتفاعا للحالات، فبعد أن كانت تحت الـ100 حالة أصبحت الأعداد الآن ما بين 350 و400 تقريبا.

وقال «العبدالعالي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سليمان الخميس، أمس، إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعا أمام المسؤولية، مطالبا الجميع بأن لا يكونوا سببا في تفشي العدوى، مشيرا إلى أن الحالات الحرجة هي الأخرى سجلت في الفترة الحالية ارتفاعا تخطى 400 حالة بعد أن كانت الأعداد قليلة.

‏وأبان متحدث وزارة الصحة أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، والأمر يتطلب إجراء الفحص المخبري، مشيرا إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 444465 شخصا.

وبين أنه جرى تسجيل 364 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 371720 حالة، من بينها 2658 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم الحالات مطمئنة، باستثناء 437 حالة حرجة.

وأضاف «العبدالعالي»: إن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى 362642 حالة بإضافة 274 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6420 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث أجرت مراكز «تأكد» 7106300 مسحة، وقدمت «عيادات تطمن» خدماتها لـ 1928421 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 27431441 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 12847483 فحصا مخبريا دقيقا.

من جانبه شدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، على أن ‎استمرار فتح الأسواق والمحال، مرهون بالتزام المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده وزير التجارة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس الأول مع 370 من رجال الأعمال وملاك المنشآت التجارية، وأكد ضرورة تقيد تلك الجهات بالإجراءات الاحترازية، استشعارا لدورها الخدمي كونها نقاطا لتأمين الاحتياجات اليومية.

وأكد أن وزارة التجارة لن تتهاون في معاقبة المخالفين، خاصة أن «التجارة» توقع 10 مخالفات كل ساعة.

وبين أن أكثر من 5700 مخالفة حررتها الفرق الرقابية التابعة للوزارة عبر 130 ألف جولة بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية، مبينا أن ‎ 3،200 من المنشآت المخالفة لم تقس درجات الحرارة للمتسوقين عند المداخل، و2،000 منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة أو تغطية الفم والأنف، و400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات للمتسوقين.

وأضاف: إن معظم المخالفات تركزت في المدن الرئيسة الثلاث الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضح «الحسين» أن وزارة التجارة تتابع أيضا مختلف الإعلانات في مجال التجارة الإلكترونية حيث عوقب مؤخرا 17 معلنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ إجمالي الغرامات 740 ألف ريال، فيما أغلق 77 متجرا إلكترونيا ثبت مخالفتها لنظام التجارة الإلكترونية.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الوزارة تتابع وبعناية تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المساجد لمنع تفشي فيروس كورونا وتسعى لأن تكون المساجد خالية من أي مخالفات في هذا المجال، حفاظا على سلامة المجتمع.

وقال: «الأئمة والخطباء والمؤذنون على مستوى عال من الالتزام بالتوجيهات وعلى قدر المسؤولية والأمانة الملقاة عليهم، كذلك المصلون في الغالب متقيدون بهذه الإجراءات، وكانت المساجد بفضل الله ثم بوعي المجتمع آمنة صحيا ولله الحمد، وفي الآونة الأخيرة لما رصد من الجهات المختصة وجود ارتفاع في عدد الحالات وأيضا رصدت الوزارة وجود تساهل من بعض أفراد المجتمع في التقيد بهذه الإجراءات داخل المساجد وخارجها، أكدت الوزارة على الأئمة والمؤذنين والخطباء استمرار الالتزام شخصيا بالإجراءات الاحترازية كما عهدته الوزارة عنهم، وتطبيقها داخل المساجد وحث المصلين على ذلك».

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المساجد لضمان سلامة الجميع بناء على ما ورد من الجهات ذات العلاقة، وتتابعها ميدانيا فرق رقابية ترصد جميع المخالفات وتتخذ الإجراءات النظامية لمعالجتها حيث قامت الأسبوع الماضي بأكثر من 13.216 جولة رقابية على المساجد، أسفرت عن ضبط 261 مخالفة.

وبين المتحدث الرسمي «للشؤون الإسلامية» أنه خلال هذا الأسبوع بدءا من يوم الأحد حتى أمس الأربعاء على مستوى المملكة تم القيام بـ10.750 جولة رقابية على المساجد أسفرت عن 195 مخالفة، عولجت بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح أن الوزارة بهدف تخفيف الزحام الذي يحصل في الجوامع في صلاة الجمعة أضافت 5760 مسجدا مساندا للجوامع في مناطق المملكة لإقامة صلاة الجمعة فيها خلال هذه الجائحة، وما زالت الوزارة تعمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة عند ملاحظة وجود تزاحم في بعض الجوامع، إلى جانب الجهود التوعوية من خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات الإرشادية لبيان الواجب الشرعي في هذه الجائحة، وأهمية التقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة ومنها تخصيص خطب الجمعة للتوعية بذلك وتقديم أكثر من (58.367) منشطا دعويا لتذكير الناس وحثهم على المحافظة على ما يجب اتخاذه من إجراءات معتمدة، إلى جانب توجيه رسائل توعوية وإرشادية للجاليات المقيمة بعدة لغات.

‎ 3200 منشأة لم تقس درجات الحرارة و400 لم توفر المطهرات

740 ألف ريال غرامات وإغلاق 77 متجرا إلكترونيا

الرياض وجدة والدمام تتصدر المخالفات

10750 جولة على المساجد في 5 أيام