شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية الرياض» تباشر 800 بلاغ منخفض الخطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد البلاغات منخفضة الخطورة التي باشرتها وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة خلال الثلاثة الأشهر الماضية بلغ 800 حالة من مجموع البلاغات التي تصلها من مركز العنف الأسري 1919 أو عن طريق ما يرد من الجهات ذات العلاقة. وأوضح الفرع أن الوحدة تتعامل مع جميع البلاغات بعد تصنيفها إلى ثلاثة مستويات من الخطورة «حرجة ومتوسطة ومنخفضة» وتتم دراسة الحالات والتواصل معها ثم مقابلتها وتوفير الحماية اللازمة لها والرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للحالات منخفضة الخطورة.