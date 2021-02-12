شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل دعم أمريكية وأوروبية للمملكة بعد اعتداء مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد الوزير الأمريكي، إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة. واستعرض الوزيران خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان، بـ«أنتوني بليكن» أمس، العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

إلى ذلك، استنكر الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي، الذي يعرض المدنيين للخطر. وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: «إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم، الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات، التي تعرض المدنيين للخطر، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.