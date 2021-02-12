شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يصوت على توصيات تطوير بوابة الدرعية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يصوت مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، الإثنين المقبل، على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/ 1441هـ. كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.