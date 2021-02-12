شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون إعلامي بين دارة الملك عبدالعزيز و«الإخبارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت دارة الملك عبدالعزيز والقناة الإخبارية السعودية ، صباح يوم الأربعاء مذكرة تعاون بينهما، تنص على العمل المشترك في مجال إتاحة المصادر المعرفية والمراجع التاريخية.

وشملت المذكرة توفير المواد الفيلمية المسجلة المتوافرة لدى الطرفين، بهدف نشرها والاستفادة منها في إعداد وإنتاج البرامج التلفزيونية الوثائقية المنوعة على الشاشات والمنصات الرقمية، بالإضافة لمهام تغطية الأحداث ونقل الأخبار الخاصة في «الدارة» بشكل حصري، واستثمار إمكانيات مرافق الدارة ومواقعها لتصوير المشاهد والبرامج الخاصة بالمناسبات الوطنية والأعياد.

وتضمن الاتفاق استثمار إمكانيات «الإخبارية» وخبرتها لدعم دارة الملك عبدالعزيز في منتجاتها الإعلامية وبرامجها الإثرائية والمعرفية، وعرض البرامج والمقاطع القصيرة والإعلانات التي تنتجها الدارة بشأن التاريخ الوطني.

وقع المذكرة نائب أمين عام الدارة عبدالرحمن السدحان، ومدير عام القناة فارس الحربي، بحضور الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز د. فهد السماري.