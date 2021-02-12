شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تعزز قدرات كوادر المجتمع المدني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عززت هيئة حقوق الإنسان قدرات كوادر مؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقارير موازية مهنية حول تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتعريفها بآليات الأمم المتحدة في هذا الإطار، وكيفية التنسيق على المستوى الوطني وبناء التحالفات لإعداد التقارير الموازية، وذلك خلال ورشة عمل تدريبية بعنوان «تفاعل المجتمع المدني مع آليات حقوق الإنسان وإعداد وكتابة التقارير الموازية... تقارير الظل».

وتناولت جلسات الورشة التي جاءت في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأقيمت على مدى يومين، آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية، وأهمية التقارير الموازية وهيكلها، وكيفية تقديم البيانات المكتوبة، وآلية الحصول على الصفة الاستشارية، والإجراءات الخاصة، وعمل أجهزة هيئات المعاهدات، وطرق تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف، وتفاعل المجتمع المدني مع هيئات المعاهدات. كما استعرضت الجلسات أدوات بناء التحالفات في إعداد التقارير الموازية، سواء فيما بين المنظمات غير الحكومية أو مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.