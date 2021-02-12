مندوب المملكة بالأمم المتحدة: الهجوم على مطار أبها عمل إرهابي وجريمة حرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعا مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مجلس الأمن لإدانة أعمال الحوثي الإرهابية.

وقال المعلمي إن إرهاب الحوثي يقوض الجهود الأممية لحل سلمي في اليمن، مضيفًا أنه يجب محاسبة الحوثيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وتابع المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة: أن الهجوم على مطار أبها “عمل إرهابي” ويمثل “جريمة حرب”.

وتابع المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة: “وجهنا رسالة إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات الحوثي”.

