شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق صالون حلاقة ومقهى شهير بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت الجهات المعنية في محافظة الطائف، أمس الخميس، من إغلاق صالون حلاقة ومقهى شهيراً بعد مخالفتهما الاشتراطات الاحترازية الخاصة بفيروس " كورونا " المُستجد.

وأغلقت الجهات المختصة، الصالون والمقهى بعدما اُكتشف استخدام عمالة وافدة باباً صغيراً داخل الصالون لتمرير الزبائن إلى المقهى، وتقديم الشيشة والمعسل والمشروبات لهم.

ونجحت في ضبط عدداً من العمالة الوافدة المُخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، فضلًا عن بعض المضبوطات الأخرى.