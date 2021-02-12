شكرا لمتابعة خبر عن وفد المملكة بالأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد ‏الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي: "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين الأبرياء وهي جريمة حرب".

وأضاف: "‏يجب محاسبة ميليشيا الحوثي وفق القانون الدولي.. المملكة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها" ، لافتًا إلى أن الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل.