شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العبدلي» يروي قصص مؤثرة وغريبة بفترة رئاسته لشؤون طلاب جامعة البترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى خبير التسويق، الدكتور عبيد العبدلي، اليوم الخميس، قصص غريبة ومؤثرة مع الطلاب في فترة رئاسته لشؤون طلاب جامعة البترول والمعادن.

وقال الدكتور عبيد العبدلي، خلال مشاركته مع برنامج "طارق شو" على فضائية "روتانا خليجية"، أن من بين القصص أنه في أحد الأيام كان هناك طالبًا متفوقًا بالجامعة وفجأة تغيب عن الدراسة أسبوعًا كاملًا؛ ليدخل عليه مكتبه ذات يوم أشعثًا أغبرًا وبسؤاله قال أنه حدثت مشكلة بينه وبين أبيه وأخته وقام أباه بضربه فتوسط "العبدلي" له لدى والده وأصلح بينهما.

وأضاف "العبدلي" أنه في قصة أخرى عندما كان مسؤولًا عن إسكان الطلاب تم الاتصال به وإبلاغه عن غرفة طالب بها صور إباحية ليتم عقد لجنة تفتيش سرية لتداهم الغرفة، فأقدم على الاتصال بالطالب وإبلاغه بأنه سيتم مداهمة الغرفة وأن يزيل تلك الصور حتى لا يتم فصله، فيما أشار إلى طالب آخر طلب منه أن يذهب معه لطلب يد فتاة من والدها.