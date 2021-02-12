شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عمالة تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في مول تجاري بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة من ضبط عمالةً في أحد المولات التجارية قاموا بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال داخل المجمع في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت أمانة المنطقة إن الفرق الرقابية والإدارات المعنية واصلت جولاتها يوميًا على جميع المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق أحد المولات الكبرى؛ بعد ضبط الفرق الرقابية عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال.

وأضافت أن المخالفة المرصودة تخالف التعليمات الصادرة الخاصة بقرار المنع كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس، مؤكدًة أنه تمت مخالفة المول ورفعها مباشرةً عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى