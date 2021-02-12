شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محامية كفيفة تتحدث عن تجربتها مع مزاولة المحاماة وكيف تحدت الصعوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت المحامية ليلى القبي الشهيرة بـ"المحامية الكفيفة"، اليوم الخميس، عن تجربتها مع مزاولة مهنة المحاماة في المحاكم السعودية

وقالت المحامية بأنها حصلت على رخصة مزاولة المهنة بعد 5 سنوات من مزاولة المحاماة، معبرك عن فخرها بحصولها على لقب "المحامية الكفيفة"، ودخولها مجالاً يمكّنها من مساعدة الناس على أخذ حقوقهم، مشيرةً إلى دعم مساعدتها وأصدقائها لها في بداية حياتها العملية.

وأكدت أنها لا تقابلها أي معوقات في مزاولة المهنة، خصوصاً في ظل وجود نظام "ناجز" التابع لوزارة العدل، حيث تستطيع حضور الجلسات وكتابة ملاحظاتها في "الشات" على تطبيق "مايكروسوفت تيمز"، مبينة أن القضاة لا يلاحظون أنها كفيفة، إلا في حالة استعانتها بأحد الموجودين بالمنزل في إدخال "الرمز المرئي" الذي يطلبه نظام ناجز، مناشدةً تعديل النظام لكي يتوافق مع قارئات الشاشة.

وأشارت إلى أنها تستعين بجهاز يقوم بمساعدتها على إتمام عملها من دون مساعدة، وهو عبارة عن جهاز لوحي متوافق مع نظام أندرويد ومخصص للمكفوفين، والذي يمكنها من الكتابة والقراءة والتدوين بطريقة برايل، التي تظهر على شكل كلمات على الشاشة.