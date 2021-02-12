شكرا لمتابعة خبر عن الاتصالات تكشف سرعات مقدمي الخدمات في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاجتماعات المرئية في المملكة، وذلك خلال الربع الأخير من 2020، بحسب مؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة "مقياس".

وتعتبر شركة موبايلي أفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي: (فيسبوك، وإنستقرام، وتويتر)، فيما سجلت شركة "زين" أفضل سرعة وصول لبرنامج (سناب شات)، وتصدرت شركة الاتصالات المتكاملة لتصنيف مقدمي خدمات الاتصالات في جودة بث الفيديو في الإنترنت الثابت عبر منصة "يوتيوب" بنسبة نجاح تصل إلى 99.94%، جاءت بعدها على التوالي شركات: زين، وموبايلي، وشركة الاتصالات السعودية STC.

وتصدرت أيضا شركة موبايلي قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بعد تسجيلها لأفضل سرعة وصول لتطبيقات: (زوم، مايكروسوفت تيمز، جوجل ميت)، بالإضافة لتطبيق ويبكس الذي تصدرت فيه "موبايلي" بالشراكة مع شركة زين قائمة مقدمي خدمات الاتصالات في زمن الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخداما في المملكة خلال الربع الأخير من عام 2020.