سقوط سارقي «المصاغات الذهبية» في قبضة شرطة الرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على شخصين سرقا مصاغات ذهبية من أحد المنازل.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغات ذهبية ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60.000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.