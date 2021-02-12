السعودية تحصد 12 مركزًا متقدمًا في جائزة الأداء التعليمي المتميز

حققت المملكة 12 مركزًا متقدمًا في جائزة مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 23؛ حيث تمثلت في خمسة مراكز للبنين، وستة مراكز للبنات في فئة الطالب المتميز، وفئة المعلم المتميز، وفئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وفئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي.

وفاز في فئة الطالب المتميز كل من: المهند بن محمد حمدي من إدارة التعليم بمحافظة صبيا، وسليمان بن نايف الفراج من إدارة التعليم بمحافظة الزلفي، والطالبة أريج بنت إياس بجوي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالبة دانة بنت عقاب التمياط من الإدارة العامة للحدود الشمالية.

وفاز في فئة المعلم المتميز: فالح بن ناصر القحطاني من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، وبدور بنت حسين اليافعي من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وصالحة بنت مفرح السلماني من إدارة التعليم بمحافظة صبيا.

وفاز في فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة: مدرسة الأمير سعود بن عبد الله المتوسطة للبنين من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية للبنين من إدارة التعليم بمحافظة النماص، والمدرسة الابتدائية 249 للبنات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والمدرسة الابتدائية 26 للبنات من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

وفي فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي فاز د.عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل بجائزة البحث التربوي من جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، بعنوان: (برنامج التعلّم الانغماسي وأثره في تحسين الطلاقة التعبيرية والذات اللغوية لدى الدارسين الأفارقة الناطقين بغير العربية).

وقدمت وزارة التعليم التهنئة لأبناء وبنات الوطن الفائزين والفائزات على مستوى المملكة من قادة مدارس ومعلمين وطلاب وباحثين؛ على هذا الفوز المتميز والرائد، الذي يُعد إنجازًا وطنيًا تحقق بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة واهتمام وزير التعليم، كما يؤكد على سعي الوزارة في نشر التميّز والإبداع في البيئات التعليمية للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال إتاحة الفرصة لمنسوبيها للمنافسة عالميًّا في الجوائز والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث تزخر المؤسسات التعليمية بالكفاءات المتميزة القادرة على تحقيق أعلى مستويات التميّز في الأداء على مستوى الأفراد أو فرق العمل.

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