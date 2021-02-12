تخصيص 10% لمواقف مركبات ذوي الإعاقة بالأحساء

لوحات خاصة
أبان البوعلي، أن المجلس البلدي، شكل أخيرًا لجنة متخصصة في داخل المجلس، تحت مسمى لجنة متابعة الاحتياجات البلدية لذوي الإعاقة، مقترحًا على المسؤولين، تخصيص لوحات «خاصة» لمركبات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحق لهم الاستفادة من المواقف العامة، على غرار السيارات الدبلوماسية، توضح أن قائد المركبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، لكيلا يتم سحب المركبة، وليتعرف عليه قائدي المركبات الأخرى أثناء الطريق حرصًا على سلامته، ومن أجل ألا يتعرض لمضايقات من بعض المتهورين أو في حالة حصول عطل أو حادث، يجد المساعدة على الطريق خصوصًا الطرق السريعة، كجانب إنساني وتقديري ومسؤولية مجتمعية.
الضرر والأثر النفسي
أكد أن المعاقين، لهم مكانة عظيمة في المجتمع، واعتنت بهم الدولة من خلال إثبات حقوقهم والعمل على تحقيق بيئة مناسبة وجاذبة لهم لكي يعيشون معتمدين على أنفسهم ويقومون بوجباتهم الحياتية مستمتعين بأوقاتهم، مشددًا على ضرورة تفعيل جميع الخدمات واحتياجاتهم، وأي تعدٍّ على تلك الخدمات والاحتياجات، يحول دون حصولهم على الخدمات المقررة لهم، وأن البعض لا يدرك مدى الضرر والأثر النفسي والمعنوي السيئ، الذي تسببه هذه التصرفات في نفوس المعاقين؛ حيث تتسم بعدم المسؤولية في مراعاة حقوق هذه الفئة واللامبالاة والاستهتار.
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