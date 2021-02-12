وتكونت لجنة التحكيم، التي أجازت القصيدة، وتأهل الشاعرة إلى المنافسات على لقب وبردة «أمير الشعراء»، كل من: الدكتور صلاح فضل «أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن»، الدكتور علي بن تميم «المتخصص في النقد الأدبي»، والدكتور محمد حجو «أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب».
قال الدكتور صلاح فضل: «إن الشاعرة الهميلي، شجاعة، وجريئة، وجيدة للغاية، وتمثيلاتها الأنثوية، وتجسيداتها الشعرية وصورها الإبداعية، تشف عن شاعرة حقيقية».
حصدت الشاعرة الهميلي، خلال 2020 نحو 3 جوائز شعرية، وهي:
- المركز الأول في أمسية جزل المقامة في عمان.
- المركز الأول في مسابقة نادي تبوك الأدبي.
- المركز الأول في مسابقة نادي أبها الأدبي.
* أبيات من القصيدة:
أنثى
بآلافِ القصائدِ حبلى
تَعِبَ المخاضُ
وليس تنجبُ طفلا
ما ضمَّت الأرحامُ
نطفةَ فكرةٍ
إلا وخلَّقت القصائدَ ثكلى
حين انتبذتُ إلى المجازِ
أهزُّهُ
ثغرُ الرجاءِ
على يديَّ تدلى
قلقي
نزفتُ من السؤالِ سكونَه
فرأيتُ أجوبتي الوليدةَ قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر إجازة جماعية لسعودية في أمير الشعراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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