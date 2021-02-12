تكريم المنصوري و52 موظفًا وموظفة في رئاسة شؤون الحرمين

كرمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم أحمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والذي قضى 35 عامًا في خدمة المسجد الحرام وقاصديه بمناسبة تقاعده.

وكرم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أحمد المنصوري، مشيدًا بفترة عمله الضافية في خدمة المسجد الحرام وقاصديه، مؤكدًا أنه قد أضاف إضافات متميزة خلال مسيرته العملية كان لها أبرز الأثر في تطوير الأعمال وتجويدها. وتبوأ المنصوري عددًا من المناصب القيادية كان آخرها وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، وجده جميع المنسوبين مخلصًا متفانيًا في عمله، مساهمًا في عملية التطوير الإداري الذي حصدت الرئاسة العامة ثماره في مختلف المجالات.

إلى ذلك رعى السديس، الحفل السنوي للمتقاعدين لعام 1442هـ، والمُنعقد عن بعد، بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

فيما عُقد الحفل التكريمي عرفانًا وتقديرًا لتكريم 52 موظفًا وموظفة بعد تقاعدهم عن العمل إثر انقضاء خدمتهم في مختلف الأقسام و الإدارات بالرئاسة. وألقى الوكيل السابق للرئيس العام للرئاسة أحمد المنصوري كلمته نيابةً عن المتقاعدين مستذكرًا مسيرة الخمسة وثلاثين عامًا كان قد قضاها في ميادين الشرف لخدمة بيت الله الحرام وضيوفه وزائريه.