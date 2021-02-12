قصة الجائحة في المسجد الحرام

وقال مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، إن الألبوم نتاج جهد الزملاء منذ بدء الجائحة، وقد خرج إلى النور بدعم وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.
وأضاف كان هدفنا توثيق جزء بسيط من الجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في المسجد الحرام، بالتزامن مع الظروف الاستثنائية التي نمر بها بسبب الجائحة، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، في حين نجد أن جهود الدولة -رعاها الله- بعد توفيق من المولى -عز وجل- تكللت بالنجاح من خلال خطط رصينة مدروسة بعناية.
واشتمل الإصدار في بدايته على كلمة مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال موسم الحج الاستثنائي، وكلمة ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تحدث فيها عن مفهوم الإنسانية خلال جائحة كورونا، كما كان في مطلعه مقدمة، عقبها صور منذ بداية الجائحة، مرورًا بشهر رمضان وعيدالفطر، والحج الاستثنائي، والعودة أثناء الجائحة، وأبطال الجائحة.
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