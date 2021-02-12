الشورى يصوت الأسبوع المقبل على عدد من توصيات لجانه ويناقش تقرير سنويًا للهيئة العامة للإحصاء

الرياض: عبدالله فلاح يعقد مجلس الشورى يوم الاثنين القادم(عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث يستمع المجلس خلالها إلى تقرير يتضمن وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ.

فيما يستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير يتضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ثم يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه.

كما يصوت المجلس خلال جلسته القادمة على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من توصيات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. من جهة أخرى، عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعًا لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمحالة إليها من المجلس للانتهاء منها وتقديم تقاريرها بشأنها لمناقشتها تحت قبة المجلس في الجلسات القادمة. ودرست اللجنة في اجتماعها الذي عُقد (عبر الاتصال المرئي) التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440/ 1441هــ، وما تضمنه من مؤشرات خلال عام التقرير، وبحث دعم وتمكين المدينة من الناحية التنظيمية للمساهمة في قيامها بتحقيق أهدافها ومهامها المناطة بها، ومن المنتظر أن تنهي اللجنة تقريرها بشأنه متضمنًا توصياتها لرفعه إلى المجلس لمناقشته. وفي شأن آخر ضمن جدول أعمال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة بمشاركة عدد من مسؤولي هيئة السوق المالية، عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالهيئة كونها أحد مكونات القطاع المالي في إطار برامج رؤية المملكة 2030