13 ألف مستفيد من عيادات مستشفى المجاردة العام

أوضحت صحة عسير أن مستشفى المجاردة العام قدم خدماته لأكثر من 13 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2020. وبينت صحة المنطقة أنه تم إجراء 927 عملية جراحية خلال نفس الفترة. كما أجرى المختبر أكثر من 29 ألف فحص مخبري. وفي قسم الأشعة تم إجراء أكثر من 35 ألف فحص، فيما تم التعامل مع ما يزيد عن 145 ألف وصفة طبية.



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