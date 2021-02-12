رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستقدام

عقدت لجنة الاستقدام بغرفة أبها اجتماعها الخامس عشر بحضور نائب رئيس اللجنة حسين هادي آل هضبان وأعضاء اللجنة وتم خلال الإجتماع مناقشة خطة اللجنة للعام 2021 وبحث إقامة ورش عمل ولقاءات مع عدد من الجهات ذات العلاقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الغرفة تسعى نحو تكثيف أعمال لجنة الاستقدام وحثهم على تقديم أفضل الخدمات والرفع بالمعوقات التي تقف أمام العاملين في هذا القطاع حيث يعتبر نشاط الاستقدام من الأنشطة الاقتصادية عالية التنظيم ومرتبطة مع عدد من الجهات ونسعى من خلال اللجنة الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من قبل مكاتب الاستقدام للمستفيدين من خدمات هذا القطاع.

وأن دور إدارة اللجان و الاعمال بالغرفة تهيئة المناخ المناسب لعقد الاجتماعات والمشكلة من رجال الأعمال بمنطقة عسير لطرح المشاكل والمعوقات التي تواجه كل قطاع والرفع بها إلى جهات الاختصاص وأضاف آل عقران أننا نهدف إلى رفع مستوى رضا مشتركين الغرفة عن الخدمات المقدمة لهم من خلال اللجان و العمل وفق خطط وبرامج تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة حيث يبلغ عدد لجان الغرفة 37 لجنة (18 رئيسية + 19 فرعية)، تم عقد 69 اجتماعًا للجان القطاعية خلال العام، نتج عنها نحو 184 توصية، فضلا عن تنظيم 37 فعالية خلال العام الماضي 2020.