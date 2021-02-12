وتعدّ تقنية (الروبوت) من التقنيات المتقدمة في الجراحات حيث تُقدِم للجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد وبتفاصيل دقيقة، كما أن هذه التقنية تضيف للجراحين خاصيتين مهمتين للقيام بالعمليات الدقيقة، وهي مرونة الحركة في كل الاتجاهات والزوايا والتي تتفوق على اليدّ البشرية في إلغاء الحركة اللا إرادية، إضافةً إلى أن كمية النزف تكون أقل بكثير من العمليات التقليدية .
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح عمليتي الروبوت بمستشفى عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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