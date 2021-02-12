السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 97,309 إصابات جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ 24 ساعة الماضية 97,309 إصابات جديدة و 3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالات.

// انتهى //

00:30ت م

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واشنطن 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ 24 ساعة الماضية 97,309 إصابات جديدة و 3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالات.// انتهى //00:30ت م0211

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