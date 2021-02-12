الحارثي: إنجازات مركز الملك سلمان في الأعمال الإنسانية مبعث فخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر د. فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كشف من خلاله عن بعض إنجازات مركز الملك سلمان في الأعمال الإنسانية على مستوى العام.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية لأكثر من 59 دولة حول العالم، وذلك بمشاركة الشركاء الدوليين والإقليمين والمحلين في الدول المستفيدة، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، لإيصال المساعدات الإغاثية لملايين المستفيدين في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي جدول يبين الدول المستفيدة من مساعدات المركز منذ إنشائه في شهر مايو من العام 2015م.

فكرة ملتقى أسبار ونشأته:

تأسس الملتقى في 5 إبريل 2015 بدعوة من رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام د. فهد العرابي الحارثي ليكون في غضون أشهر قليلة أكبر ملتقى فكري عربي، ليس بالشهرة فقط، بل بنوعية المشاركين فيه وبحجم إنتاجه الفكري والمعرفي.

وبدأت رحلةُ الملتقى بعملية مَأْسسة تضمن له الاستدامة وَفْق تنظيماتٍ وإجراءات عمل مبتكرة، وظَّفت التقنية أفضلَ توظيف.

إذ أُسست هيئةٌ إشرافية للملتقى وحُدِّدت مهامها، وهي وضعت رؤية الملتقى ورسالته، وحددت أهدافه. كما وضعت نظام الملتقى الأساسي وإجراءاته. وقد احتوى النظام على آليات واضحة لترشيح الأعضاء واختيارهم، واتخاذ القرارات وإدارة الحوار. كما شُكلت مجموعة من اللجان الدائمة للملتقى منها (فضلًا عن الهيئة الإشرافية): الأمانة العامة ولجنة التقارير الشهرية ولجنة قضية الأسبوع.

فضلًا عن اللجان الموسمية الأخرى التي يتم تشكيلها كلما دعت الحاجة، لجنة اللقاء السنوي ولجنة التكريم، إلخ.

رؤية الملتقى ورسالته:

الريادة المحلية والعربية في تكوين الآراء وصناعة الأفكار لخدمة قضايا المجتمع والتنمية المستدامة.

تكوين فضاء فكري ثقافي اجتماعي لمناقشة الموضوعات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والتنموية التي تهم المجتمع السعودي والوطن العربي والعالم.

يسعي ملتقى أسبار إلى تحقيق الأهداف التالية: