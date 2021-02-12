المرور يضبط 2845 مركبة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لـ المرور، مساء أمس الخميس، ضبط 2845 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الإدارة العامة لـ المرور عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



