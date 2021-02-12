شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ «التقني والمهني» يتفقد إدارة التدريب بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، ‏الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

ووقف آل مرزوق على سير العمل بالإدارة، مستمعاً لشرح مفصل من المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي بن أحمد رضوان، عن سير ومؤشرات إنجاز العمل فيها، وما تم إنجازه من خطط بمختلف الإدارات والكليات والمعاهد التابعة للتدريب التقني والمهني في جازان وجهودها في تسيير الأعمال التدريبية والإدارية عن بعد وبكل احترافية ومهنية، وفق الخطط الموضوعة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في البرامج التدريبية.