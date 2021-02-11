السعودية | سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده لملك إسبانيا

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استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا، بمقر القصر الملكي في مدريد اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا عزام القين، الذي قدّم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.

ونقل السفير القين خلال الاستقبال لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والعافية وللشعب الإسباني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب جلالة الملك فيليب عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد وتمنياته للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والرخاء.

كما تناول جلالة ملك إسبانيا والسفير القين العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.