السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 10:50 مساءً, 11 فبراير 2021 م

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.