شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 30 يوم.. خطة تحولية للسينما وخلق وظائف للسعوديين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي

وفريق تطوير قطاع السينما اليوم الخميس مع الشركات المستثمرة في قطاع السينما في المملكة لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والحلول اللازمة لمواجهتها.

وتقرر تكوين فريق استشاري من خبرات هذا القطاع الحيوي لدعم تنميته، ووضع خطة تحولية تنفيذية للسينما كرافد مهم للاقتصاد السعودي، وخلق الوظائف للسعوديين ودور محوري في الارتقاء بجودة الحياة، خلال 30 يوم.