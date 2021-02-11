تعليم النماص يحصد التميز على مستوى الخليج العربي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-12

متابعات الخليج 365 - النماص

حققت ثانوية الملك عبدالعزيز بتعليم النماص جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مستوى الخليج العربي في فئة المدرسة المتميزة حيث يعد ذلك إنجازًا جديدًا ومشرّفًا يضاف لإنجازات تعليم النماص.

وبهذه المناسبة قدم مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي صادق التهنئة للمدرسة وقائدها وجميع منسوبيها، راجيًا الله لهم دوام التوفيق والتميز.

وقد قام الغامدي اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٦/٢٨ بزيارة إلى ثانوية الملك عبدالعزيز والتي حصدت الفوز في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة في دورتها الثالثة والعشرين على مستوى دول الخليج العربي وكانت ضمن ١٠ ملفات على مستوى المملكة، ورافقه عدد من قيادات الإدارة للمشاركة في الفرحة والاحتفال بهذا الإنجاز وتقديم التهاني وتثمين الجهود لقائد المدرسة أحمد الزيداني وفريقه المميز.

وأكد الغامدي حرص الإدارة على دعم المبدعين والمجتهدين في المجتمع التعليمي والذي يسهم في تجويد العمل وخلق المنافسة الشريفة بين الفئات المختلفة.



