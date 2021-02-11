القرارات الجديدة لرئاسة مجلس الوزراء السعودي 1442

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قام مجلس رئاسة مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي تم انعقادها خلال الأيام القليلة الماضية باتخاذ عدد من القرارات الهامة، وهو الاجتماع الذي تم اجراءه عن طريق الاتصال المرئي والذي كان في رئاسة الاجتماع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، وان اتخاذ عدد من القرارات الهامة المتعلقة بالمنظومات الخاصة بالتشريعات المتخصصة، وفيما يلي نتعرف على أهم القرارات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل رئاسة مجلس الوزراء الأيام السابقة.
قرارات مجلس الوزراء السعودي الجديدة
في ظل سعي مجلس الوزراء السعودي إلى تحقيق خطوات جديدة ناجحة نحو تطوير البيئة التشريعية السعودية، وذلك لتحقيق أهداف المملكة العربية السعودية من تحقيق العدالة وضمان حقوق وحماية حقوق الانسان، وذلك في ظل تحقيق رؤية عام 2030، فقد قامت رئاسة الوزراء السعودية بعقد اجتماع خلال الأيام القليلة السابقة ومن خلاله تم اتخاذ عدد من القرارات، وسوف نوضح اهم هذه القرارات
القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي
جاءت اهم القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي على النحو التالي.
- تم اجراء تفويض من الوزير الخاص بالشئون الإسلامية بالبحث مع الجانب السنغافوري بخصوص المشروع الخاص بمذكرة التفاهم الخاصة بمجال الشؤون الإسلامية، على ان يتم التوقيع عليها ومن ثم التصديق على النسخة ورفعها بعد توقيعها.
- قام رئاسة مجلس الوزراء السعودي بإجراء تفويض من وزير المالية لرئيس مجلس الإدارة العامة للجمارك في السعودية وذلك حتى يتم اجراء البحث مع الهونج كونج بشأن المشروع الخاص بالاتفاقية التي تم عقدها بين المملكة العربية السعودية وبين هونج كونج وذلك بهدف المساعدة المشتركة في كافة المسائل الجمركية وكذلك التوقيع عليها.
- تم اجراء الموافقة على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بجائزة الملك عبدالعزيز المتعلقة بالجودة والتي يتم منحها قريبا.
- تم أيضا من خلال الاجتماع الذي أقامه رئاسة مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك بالنسبة للعام المالي السابق.
- تم إتمام الموافقة على الترقيات والتعيينات المختلفة والخاصة بالمرتبة الخامسة عشر وكذلك المرتبة الرابعة عشر، والخاصة بالقطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية.