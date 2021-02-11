شكرا لقرائتكم خبر عن مواطِنَين يسرقان ذهبا بـ 60000 ريال من منزل جنوب الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

