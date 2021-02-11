شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يقف على مستوى الخدمات بمركز الشعف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مركز الشعف، جنوب شرق أبها على مسافة 35 كيلاً، ووقف على احتياجات الأهالي، واستمع إلى اقتراحاتهم المتعلقة بتطوير المركز، كما التقى أمير عسير، بأعيان وشيوخ قبائل المركز، مؤكداً بأنه المعني بزيارة الأهالي إلى مقراتهم الإدارية وليس العكس، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور مجلس القبيلة داخل مقر مركز الشعف، لما يحققه من أهداف للمركز وخدمة الأهالي وإيصال أصواتهم بشكل مباشر كجانب هام تعمل عليه المنطقة لإشراك المجتمع المحلي في اتخاذ قرارات مشروعات التنمية.

ونوّه الأمير تركي بن طلال، بأن منطقة عسير قادمة على تنمية متوازية ضمن خطتها الاستراتيجية، وأن جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تحتضنها المنطقة ستشهد تنمية متوازية للإنسان والمكان، مشدداً على التنسيق الأفقي بين جميع الجهات في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين بكل يسر وسهولة.