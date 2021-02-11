شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تُزيل 2712 سيارة من الشوارع والميادين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت أمانة عسير، ممثلةً في إدارة النظافة بإزالة السيارات التالفة والمهملة المشوِّهة للمظهر العام ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري، وذلك في إطار جهودها المستمرة في المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة قامت بحملة مسائية، تم خلالها سحب 46 سيارة، مؤكداً أن إجمالي عدد السيارات التي تم سحبها خلال الأشهر الماضية وحتى الآن بلغ 2712 سيارة، مشيراً أنه تم استخدام آليات وقوى وكوادر مختصة في تلك الحملة، فيما تم التحفظ على تلك المركبات؛ تمهيداً لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأضاف الحميدي، أن الحملة تهدف إلى القضاء على مسببات التشوه البصري بهدف تعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري، مؤكداً سعي أمانة عسير على التخلص من ظاهرة السيارات التالفة والمهملة الموجودة في الشوارع والميادين وإلزام أصحابها باتخاذ التدابير النظامية للتخلص منها.

يُذكر أن أمانة عسير، تقوم وفق جداول زمنية بحملات مشابهة لإزالة السيارات المهملة بهدف معالجة مظاهر التشوّه بكل أنواعه.