شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» للمترقين: مباشرتكم عن طريق «فارس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة التعليم أن إخلاء الطرف والمباشرة للموظفين والموظفات المترقين سوف يكون عن طريق الخدمة الذاتية للموظف بنظام (فارس) وعلى الجهة توثيق مباشرة الموظف لديها عبر نظام توثيق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك في مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ المباشرة.

وبينت الوزارة أن الترقية إلى الوظيفة الجديدة وطي القيد من الوظيفة السابقة يكون اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية وفقاً لما ورد بالمادة (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ويعامل كل منهم وفقاً للمادة (18) الفقرة (ب) من نظام الخدمة المدنية والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (318) وتاريخ 1438/5/23هـ.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت أمس صدور أكبر ترقيات في تاريخ الوزارة حيث بلغ عدد المترقين 12283 في عدد من المراتب الوظيفية.