شكرا لمتابعة خبر عن 4 حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف نظام العمل، عن حالات تحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة، وتشمل الاستقالة قبل إكمال سنتين تحرمك من مكافأة نهاية الخدمة.

وتضمنت الحالات الآتى: الفصل أثناء فترة التجربة تحرمك من مكافأة نهاية الخدمة، الغياب المتواصل بدون عذر لمدة 15 يوم تحرمك من المكافأة، الغياب 30 يوم متقطعة في السنة تحرمك من المكافأة.

وكانت الموارد البشرية، أوضحت أن موظف القطاع الخاص في الحالة المشار إليها يمكنه رفع دعوى من خلال خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية.

وتعتبر التسوية الودية، المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل وتتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة؛ لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.