شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح مهمة قبل إجراء عملية تصحيح النظر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور سعد العنزي استشاري وأستاذ طب العيون نصائح وإجراءات قبل اتخاذ قرار عمليات تصحيح النظر .

وقال العنزي : "في حال لجوء الشخص لعملية تصحيح النظر فلابد من اختيار طبيب مختص لعمل الإجراءات اللازمة للتأكد هل أن العملية تصلح أم لا و تشمل تاريخ مرضي في العائلة، و هل المريض يغير النضارة أكثر من مرة ، وهل عمره أكثر من 18عام ، مع عمل مقاس النظارة ومقارنتها بفحص القرآنية وسمكها".

وأضاف الاستشاري أن الطبيب لايتحكم بسعر العملية ، فالسعر الذي تعرضه المراكز بناء على العرض والطلب والاسعار تختلف، وموقع المكان ، داعيا الى اختيار المكان الموثوق والطبيب المختص والمؤهل .