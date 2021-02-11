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المرور يضبط قائد مركبة متهور في الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس من ضبط قائد مركبة تباهى في مقاطع فيديو بالقيادة بسرعة عالية جدًا في محافظة الطائف.

وقالت المرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان قائد المركبة المخالف قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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