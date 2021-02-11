شكرا لمتابعة خبر عن المرور يضبط قائد مركبة متهور في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس من ضبط قائد مركبة تباهى في مقاطع فيديو بالقيادة بسرعة عالية جدًا في محافظة الطائف.

وقالت المرور أنه تم القبض على قائد المركبة، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكان قائد المركبة المخالف قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.