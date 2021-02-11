شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حملة لـ أمن الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية بالقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

نفذت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ‬للوقاية من فيروس كورونا

وعمدت قوة الأمن العام إلى إقامة نقاط تفتيش في عددٍ من الطرقات الرئيسة بالمنطقة، كما قامت بعدد من الجولات الميدانية شملت الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم التي تهدف إلى التحقق من التزام المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق توكلنا ولبس الكمامة والتباعد والإجراءات الاحترازية التي أكدتها وزراة الصحة.