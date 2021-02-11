شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح حكم من أتى صلاة الجماعة قبل تسليم الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق حكم من أتى جماعة في آخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعه جماعه

وقال المطلق: " إذا اتي الإنسان في آخر صلاة الجماعة ومعه أو سيأتيه من يقيم معه الجماعة، الراجح أنه ينتظر ويكبر بعد سلام الامام، فإذا سلم يصلي هو ومن معه ".

وأضاف أن هناك مذاهب لاتصلي الجماعة فإذا فاتتهم الصلاة يصلي كل شخص بمفرده ، لكن عند كثير من العلماء تنعقد الجماعة بعد الجماعة.

وأشار المطلق إلى أن تكبيرات الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع ولكن الأفضل ان يكبر للاحرام ويكبر للركوع، وتكبيرة الإحرام يكبر المصلي واقفا ثم يركع يكبر الركوع .